45-årig skjulte våben fra drabssag med parteret lig i årevis

- Politiet modtog i oktober et tip om, at den 45-årige var i besiddelse af våben. Og på hans bopæl fandt man blandt andet en rygsæk, hvor drabsvåbnet lå i, fortæller anklagerfuldmægtig Koray Ufuktan Er.

Det var i en garage til et parcelhus i Vindinge ved Roskilde, at rygsækken blev fundet. Den 45-årige forklarede, at Jesper Richter Andersen - en gammel ven - havde afleveret den, en uges tid inden han blev anholdt i drabssagen.

- Han har forklaret, at han frygtede, at drabsvåbnet kunne ligge i rygsækken. Men han havde aldrig haft den åbnet, og den var også låst med to låse, da den blev fundet, fortæller Koray Ufuktan Er.

Mandens formodning om, at våbnet kunne ligge i tasken var dog nok til, at retten fandt manden skyldig i bevisbortskaffelse.

I tasken var også en anden pistol. Den var i stykker. De to pistoler var ifølge retten også en overtrædelse af våbenloven.

Manden blev derudover dømt for besiddelse af en tredje pistol. Retten vurderede, at der her var tale om brud på våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

Straffen mod manden bliver først fastsat på et senere tidspunkt. Først skal den 45-årige nemlig have foretaget en mentalundersøgelse.

Jesper Richter Andersen blev i 2012 idømt 15 års fængsel for drabet på sin bror. Både byret og landsret var enige om straffens længde.

Under sagen kom det frem, at Peter Richter Andersen først blev skudt i maven. Herefter blev han skudt i hovedet to gange, mens han lå ned.

Liget blev efterfølgende skåret i 75 dele med en elektrisk bajonetsav, og ligdelene blev smidt rundtomkring på sommerhusgrunden.

Mordvåbnet blev ikke fundet i forbindelse med efterforskningen af sagen. Trods en ihærdig indsats. Blandt andet beordrede politiet dykkere til at lede i vandet langs stranden nær sommerhuset. Men uden held.