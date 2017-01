En familie på seks blev mandag fundet døde i et parcelhus i Ulstrup sydvest for Randers. Politiets efterforskning har vist, at den 45-årige familiefar slog sin kone og fire børn ihjel, hvorefter han tog sit eget liv.

45-årig dræbte sin familie og begik selvmord

Der ligger en familietragedie bag to voksne og fire børns død i den lille by Ulstrup mellem Randers og Viborg.

Politiets efterforskning af en families død i Ulstrup sydvest for Randers viser, at det efter alt at dømme var den 45-årige familiefar, der slog sin kone og fire børn ihjel, hvorefter han tog sit eget liv.

Familien, der ud over faren bestod af en 42-årig mor, to drenge på 3 og 11 år og to piger på 6 og 16 år, blev mandag fundet døde i et parcelhus i Amstrup Bakker i Ulstrup.

Siden har politiet efterforsket intensivt for at finde ud af, hvad der var sket i huset.

Flere medier har nævnt, at der havde været et gasudslip i huset, men Østjyllands Politi udelukker tirsdag aften, at gas har været årsag til dødsfaldene.

- Baseret på de foreliggende oplysninger i sagen er det politiets umiddelbare vurdering, at de fire børn og den 42-årige kvinde alle er blevet dræbt af den 45-årige mand, som efterfølgende tog sit eget liv, hedder det i pressemeddelelsen.

Den tragiske sag har vakt opsigt - ikke mindst i det lille lokalsamfund.

- Vi er dybt berørte over, hvad der er sket, og vi sender vores medfølelse til de pårørende. I morgen tidlig er vi klar i dagtilbud og på skolen med omsorg og støtte til kammeraterne, hed det mandag aften på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Torsdag har pårørende og bekendte til familien planlagt et fakkeltog i byen.Det oplyser arrangørerne på Facebook.

- Vi er en del venner til familien Nielsen, som ikke kan forstå, at de nu er borte.

- Derfor ville vi høre, om vi med hjælp fra alle kunne gøre denne tragedie til noget mindeværdigt. Vi vil gerne lave et fakkeltog fra Ulstrup Skole op til deres hus, hvor vi vil slutte af med mindesang, lyder det.

Fakkeltoget finder sted torsdag 19. januar klokken 19.30.