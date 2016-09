43.000 har modtaget fejlbehæftet brev om kontanthjælp

43.000 kontanthjælpsmodtagere har i weekenden modtaget et brev, der indeholder fejl. Det skriver Avisen.dk.

Det fortæller KMD, der varetager opgaven med at udsende breve på vegne af kommunerne, til Avisen.dk.

- Vi har konstateret, at der i brevene, der er sendt til borgere i Jylland og på Fyn er fejl i afsenderfeltet. Alle breve, der er sendt ud på Fyn, har Odense Kommune som afsender.

- Alle breve, der er sendt ud i Jylland - på nær Aarhus Kommune - har Esbjerg Kommune som afsender. I alt er der tale om 43.000 fejlbehæftede breve, siger kommunikationschef Christoffer Hellmann til Avisen.dk

Den anden fejl betyder, at nogle kontanthjælpsmodtagere er blevet placeret på en forkert sats.

- Fejlen har ramt borgere, som er samlevende med en person, hvor der ikke i systemet er registret samlevers cpr-nummer. Fejlene gælder kun breve, der modtages via e-Boks, skriver Christoffer Hellmann.

KMD beklager og sender nu nye breve ud.

Det er ikke første gang, der er blevet sendt breve med forkerte oplysninger ud til borgerne. De fejlbehæftede breve har fået Alternativet til at kalde beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) i samråd:

- Kan ministeren bekræfte, at kommunerne har de fornødne ressourcer og kompetencer til at varetage udrulningen og administrationen af regeringens kontanthjælpsloft, således at borgernes retssikkerhed bliver - og forbliver - opretholdt?

48.677 danskere har modtaget et varslingsbrev om, at de 1. oktober risikerer at miste retten til fuld kontanthjælp, fordi de ikke lever op til den såkaldte 225-timers regel.

Beskæftigelseskravet på 225 timer betyder, at kontanthjælpen bliver sat ned, hvis man ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.