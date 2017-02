Børn bliver bedre til matematik, når de spiller skak, viser forskning, som TrygFondens Børneforskningscenter står bag. Fredag spiller 40.000 elever skak i 266 skoler over hele landet.

40.000 danske børn spiller skoleskak og bliver bedre til matematik

Skolernes Skakdag er udbredt til hele landet. Forskning viser, at børn trives og bliver bedre til matematik.

Fredag 10. februar mødes skolebørn over hele landet til skakspil. Midt i skoletiden. Og mens de flytter brikker, bliver de bedre til matematik.

- Der er forskning, der viser, at børn faktisk bliver bedre til matematik og bedre til at koncentrere sig, når de spiller skak. De trives også bedre, siger Mikkel Nørgaard, som er programleder for læring hos Dansk Skoleskak.

Skolernes Skakdag åbner officielt på Lindehøjskolen i Herlev fredag klokken 8.15.

På Præstemarkskolen i Hinnerup kommer stormester Peter Heine Nielsen og spiller skak mod 50 elever - på samme tid.

Heine er træner for den norske verdensmester Magnus Carlsen, som har været verdens bedste skakspiller siden 2011.

Den forskning, som programlederen henviser til, stammer fra TrygFondens Børneforskningscenter. Her undersøgte man i 2013-2015 effekten af skak på elever i folkeskolens tre første klassetrin.

Konklusionen var, at skaktimerne forbedrede elevernes kompetencer i matematik markant.

- Skakundervisningen forbedrer eleverne i den efterfølgende matematiktest - uanset deres matematiske kompetencer inden forsøget, konkluderer fonden.

I undersøgelsen erstattede man en af elevernes normalt fire matematiktimer med skakundervisning ud fra materiale udarbejdet af Dansk Skoleskak. 482 elever deltog i forsøget.

Især drenge, som var sværere at motivere, havde gavn af skak.

Dansk Skoleskak blev etableret i 1960 af frivillige skoleledere og lærere.

I mange år var det frivillige, som arrangerede skakspil før eller efter undervisningen.

Men de seneste ti år er der ifølge programlederen sket en professionalisering.

- Vi efteruddanner lærere og pædagoger, så de kan bruge det som et redskab i deres undervisning til at gøre eleverne bedre til at gå i skole, siger Mikkel Nørgaard.