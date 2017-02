40-årig undgår forvaring efter voldtægter på psykiatrisk afdeling

To nætter i træk blev en kvinde voldtaget på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg. Tre andre blev krænket af manden, der tidligere er dømt for voldtægt.

- Statsadvokaten har besluttet ikke at anke sagen, fortæller Peter Nygaard Hansen, der ved byretssagen repræsenterede anklagemyndigheden under Fyns Politi.

Tidligere på måneden blev 40-årige Ole Pele Abraham Johannes Hans Sakæusen idømt fire et halvt års fængsel ved Retten i Svendborg. En dom, han selv valgte at acceptere.

Dermed var det op til anklagemyndigheden at beslutte, om man ville gå efter at få landsretten overbevist om, at en dom til forvaring ville være at foretrække. Men det kommer altså ikke til at ske.

Dermed undgår Ole Sakæusen en forvaringsdom, der er en af de strengeste foranstaltninger, som retten kan idømme en tiltalt frem for en fængselsstraf.

I voldtægtssager kan en forvaringsdom komme på tale, hvis retten vurderer, at den dømte udgør en "væsentlig fare" for andre. Samtidig skal retten vurdere, at en almindelig fængselsdom ikke kan afværge denne fare.

21. april sidste år trængte Ole Sakæusen ind på en stue hos en sovende kvinde på Psykiatrisk Afdeling. Han kom ind ved at kravle over et fire meter højt hegn og gå gennem en åben altandør.

Han begyndte at voldtage hende. Hun vågnede og råbte om hjælp. Men Sakæusen fortsatte. Natten efter gentog han sin ugerning. Mod den samme kvinde.

I løbet af de to nætter krænkede manden yderligere tre patienter. To af dem ved beføling. En tredje blev krænket verbalt.

I løbet af den anden nat slog en af de krænkede alarm og tilkaldte vagten. Men Ole Sakæusen var forsvundet. Overvågningsbilleder viste dog, hvilken vej han var flygtet.

Politiet fandt ham udenfor, hvor han stod og røg en cigaret, og han blev anholdt.

Afdelingens altandør stod åben, fordi patienterne brugte den til at komme ud for at ryge. Efterfølgende er reglerne på afdelingen ændret, så udgang kun kan ske sammen med personale.