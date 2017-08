40 år efter sin død regerer kongen af rock 'n' roll stadig

Selv om det er 40 år siden, at den amerikanske sanger, guitarist og skuespiller døde, bliver han af mange stadig husket som et af de største navne i musikhistorien.

Med over en milliard solgte plader er rockstjernen Elvis Presley den bedst sælgende solist nogensinde ifølge Guinness rekordbog. Dermed efterlod han ved sin død i 1977 også en del fans verden over.

En af dem er den danske musiker og sangskriver Keld Heick, der kalder Elvis Presley "den største stjerne i pop og rock nogensinde".

- Han kunne synge vild rock 'n' roll og smækkende ballader, som ingen andre kunne det. En sanger som Elvis er jeg ikke sikker på, at vi nogensinde får igen, siger han.

Elvis Presley nåede at optræde mere end 1100 gange.

Især hans koncert 14. januar 1973, der er blevet døbt "Aloha from Hawaii", bliver husket af mange. Den blev livetransmitteret til 40 lande og er blandt de mest sete underholdningsprogrammer nogensinde.

Ifølge Keld Heick var det Elvis Presleys evne til at fange publikum med sin særegne stemme, der gjorde, at rockstjernen var så populær, og at hans musik stadig lever.

- Når han synger, kan man helt undvære musik til. Rytmen er ikke bare i hans krop, men i hans stemme. Selv hvis der ikke havde været noget akkompagnement, er jeg sikker på, at man stadig ville sidde og hoppe i stolen, når han sang, siger han.

Elvis Presleys tolvte album, "His hand in mine", har gjort et så stort indtryk på Keld Heick, at han har lp'en i tre eksemplarer derhjemme.

- De to første er simpelthen slidt op, og den tredje er begyndt at knase, så nu har jeg den heldigvis på cd. Det er og bliver min favoritplade. Den kan jeg høre døgnet rundt, og jeg bliver aldrig træt af den, siger han.

Om vi altid vil huske den populære sanger, tør Keld Heick ikke spå om. Men hjemme hos familien Heick vil Elvis-pladerne ikke stoppe med at spinne.

- For mig vil han leve evigt. Så længe jeg lever, så er Elvis der i hvert fald, siger han.