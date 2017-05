3F's formand fortsætter pensionskamp

- Nu handler det om to ting: Vi skal fastholde det politiske pres. Vi ved jo, at dem, der gerne vil en højere pensionsalder, formentlig vil hive forslaget op af rygsækken igen og igen, siger Per Christensen og tilføjer:

- Samtidig skal vi komme med bud på, hvordan vi får et bedre arbejdsliv. Så flere kan gå på pension frivilligt.

Ved mødet drøfter Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, pension med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Hver fjerde medlem af 3F arbejder ikke, når de er fyldt 60 år. Derfor har 3F kørt en kampagne, hvor 217.000 danskere har skrevet under på, at de afviser senere folkepension, forklarer Per Christensen.

- 900 af dem er til stede her i dag. Det er jeres indsats, der har rykket på Christiansborg. Tusind tak for det, siger formanden til klapsalver fra forsamlingen i Cirkusbygningen.

Ældre danskerne vil gerne arbejde videre, hvis de har et godt arbejdsmiljø, efteruddannes og respekteres af arbejdsgivere og kolleger, mener han.

- Men det kan ikke være sådan, at man igen tvinges til at blive længere. Vi vil frivillighedens vej. Det duer jo ikke at gå direkte fra arbejdet til sin rollator, siger Per Christensen.

Han understreger, at regeringen har svært ved at komme udenom samarbejdet mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl.

- I har sagt fra at sætte pensionsalderen op. Så kan regeringen jo sådan set godt pakke den del sammen. I er også enige om, at I ikke vil social ulighed og social dumping, siger 3F's formand.