Forbundsformand 3F Per Christensen mener, at støtten til privatskoler, der modarbejder integrationen bør droppes. I stedet bør politikerne helhjertet bakke op om folkeskolen.

3F vil straffe privatskoler der modvirker integration

Sådan lyder det fra fagforeningen 3F's formand, Per Christensen, som dermed for alvor melder sig i debatten om flygtninge og integration.

Det sker med en opfordring til politikerne på Christiansborg om at støtte op om folkeskolen og droppe den tankeløse støtte til skoler, der ikke gavner integrationen.

Udmeldingen kommer lørdag, hvor 3F tager fat på en flere dage lang kongres i Aalborg. Her skal de omkring 700 deltagere lægge linjerne for det politiske arbejde de kommende tre år.

- Det er klart for enhver, at det kniber med integrationen en række steder. Her må vi efter min opfattelse gerne blive mere hårde i filten, siger Per Christensen.

- Det handler ikke om hudfarve eller religion. Det handler ligesom på arbejdsmarkedet om, at vi kommer længst, hvis vi følger samme spilleregler.

3F-formandens opfordring til politikerne på Christiansborg er klar. Drop støtten til privatskoler og gør folkeskolen til en "smeltedigel, hvor alle børn mødes".

- Lad mangfoldighed og høj faglighed komme alle børn til gavn. Lad os satse mere på folkeskolen. Gør vi det, vil langt flere unge også få en uddannelse, siger Per Christensen og tilføjer:

- Vi skal være klare i mælet omkring fællesskabet. Fællesskabet giver. Men det fordrer også, at vi deltager. Det gælder både nye og gamle danskere.

Efter et år, der har været præget af flygtninge og migranter, opstiller Per Christensen samtidig en grænselinje, når det gælder international solidaritet.

- Der er grænser for, hvor mange flygtninge Danmark kan huse. Men der må aldrig være grænser for vores solidaritet med lønmodtagere i andre lande, siger Per Christensen.

3F's kongres fortsætter frem til tirsdag.

Blandt emnerne er også kampen for de svageste på kanten af arbejdsmarkedet, ligesom kongressen skal diskutere såkaldt social dumping, der er fagbevægelsens udtryk for situationen, hvor udenlandske arbejdstagere underbyder hjemlige løn- og arbejdsvilkår.