3F forventer flere tilsvarende Uber-domme fremover

Fagbevægelsen har været flittig til at protestere over Ubers forsøg på at tage en bid af det københavnske taxamarked, mens selskabet fortsat var aktivt i Danmark.

Han siger til Fagbladet 3F:

- Vi har som branche været fuldstændigt mundlamme over, at man kunne bruge en applikation på sin telefon til at køre rundt og lege taxa - uden at man blev straffet for det.

- Men det viser den her dom jo heldigvis også, at det kunne man ikke.

Dommen er faldet på baggrund af oplysninger fra skattevæsnet i Holland, hvor Uber er registreret.

Disse oplysninger omfatter cirka 1500 andre danskere, og Bo Weye Hansen forudser nu, at disse tidligere Uber-chauffører får tilsvarende bøder.

Og det kan blive til endnu flere, hvis hollænderne også videresender oplysninger for 2016 og 2017.

- Det vil sige, at det nok kun er toppen af isbjerget, vi har set nu, siger han til Fagbladet 3F.