39-årig tævede ekskæreste med en hammer

Den voldsomme behandling har torsdag kostet den 39-årige Tim Rothmann seks års fængsel for drabsforsøg. Dermed nåede Vestre Landsret frem til samme resultat som Retten i Kolding.

De to fik kontakt med hinanden på Facebook og mødtes første gang til en fest nytårsaften i 2015.

Men det varede ikke længe, før kvinden blev alvorligt bange for ham. Blandt andet gik han rundt neden for hendes vinduer og råbte hendes navn, ligesom han truede med at slå hende ihjel.

Manden truede også med at begå selvmord. Så for at berolige ham besøgte hun ham i hans lejlighed kort før midnat 31. januar sidste år.

Hun var dog dårligt kommet inden for døren, før han overmandede hende, bandt hendes hænder med strips og pressede en pude over hendes ansigt. Han satte sig over hende og slog hende flere gange med en hammer.

Det lykkedes hende at vælte ham af sig, hvorefter hun flygtede ud ad et vindue. Hun løb hjem og fik en veninde til at ringe efter hjælp.

Da politiet kom til hendes hjem, gik den 39-årige rundt i gaden ved hendes lejlighed og råbte hendes navn.

Undersøgelser af kvinden viste, at hun havde punktformede blødninger i øjnene. Det er er et sikkert tegn på, at hun har været i overhængende livsfare.