En 38-årig mand er idømt to år og seks måneders fængsel for flere overgreb på drenge i alderen 12 til 14 år.

38-årig lokkede med slik og forgreb sig på fem børn

En mand fra Fredericia er blevet idømt to og et halvt års fængsel for seksuelle overgreb på flere drenge.

Retten i Kolding har onsdag idømt en 38-årig mand fra Fredericia to år og seks måneders fængsel for en række seksuelle overgreb på fem drenge i alderen 12 til 14 år.

I et enkelt tilfælde udgav den 38-årige sig for at være en pige på Facebook, og på den måde fik han kontakt til et af sine ofre.

- Det er en alvorlig sag, hvor han i fem af forholdene er dømt for med sin fysiske og psykiske overlegenhed at have begået overgreb i en række tilfælde mod i alt fem drenge, siger anklager Helle Kaad Iversen fra Sydøstjyllands Politi i pressemeddelelsen.

- Overgrebene omfatter samleje, andre former for seksuelle forhold samt blufærdighedskrænkelse, siger hun.

Den 38-årige kommer fra Fredericia og er onsdag dømt for i alt syv forhold.

Et af disse har han delvist erkendt under retssagen.

Foruden dommen på to år og seks måneders fængsel skal manden betale en erstatning på 135.000 kroner.

En tredje konsekvens af dommen er, at han fremover ikke må være sammen med børn under 18 år, og han må ikke kontakte børn på internettet.

Manden udbad sig betænkningstid efter dommen og blev straks varetægtsfængslet.