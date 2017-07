36.943 spejdere tjekker ud: Lejrchef går i flytilstand

- Det har været meget imponerende at se, hvordan frivillige kan løfte i flok og hvor mange kræfter, vi har, når vi står sammen, siger Richard Engelholm, der er en af to frivillige lejrchefer.

Selv om vejret har været vådt og gråt, har spejderne taget det med højt humør.

- Vi har lidt under vejrliget, men det har været imponerende at se, at alle har opretholdt det gode humør og vist, at de får det bedste ud af det, siger lejrchefen.

Frem for at se de store mængder vand som en plage, har spejderne ifølge lejrchefen set det som en udfordring.

Spejderlejren har ifølge Richard Engelholm mødt en enorm interesse fra det omgivende samfund.

Og politikerne stod nærmest i kø for at besøge spejderne.

- Vi var nærmest overvældet over den store opmærksomhed, vi fik i medierne i sidste weekend.

- Vi har også nydt stor opmærksomhed fra politikere og meningsdannere, siger lejrchefen.

Han henviser til, at spejderne har haft besøg at flere ministre, herunder stats- og finansminister, samt Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen.

- Det er meget positivt, at vi har så godt et brand, og at vi er et sted, man gerne vil besøge - også her i ferieperioden, siger han.

Ikke alt er gået efter planen, erkender han.

- Det har ikke været en perfekt lejr. Det er ikke alt, der er gået som planlagt. Det tror jeg aldrig, at det vil gøre, når frivillige laver arbejde på det her niveau.

- Vi har ikke nødplaner for alt, eller et stort maskineri med fastansatte, der kan tage højde for vejr, eller at der lige skal laves kontrol af busser på hjemrejsedagen.

- Men når vi løber ind i problemer, så løser vi dem. Og selvfølgelig har der været bump på vejen. Det hører med til den måde, vi laver frivilligt arbejde på, siger han.

Selv regner lejrchefen med at bruge nogle dage på at fordøje de mange indtryk og oplevelser:

- Den næste uge går jeg vist mentalt og digitalt i flytilstand. Jeg skal gå rundt derhjemme og fordøje indtrykkene.

- Når man står her søndag, virker det som om, det har været en lang dag, siden vi startede sidste weekend, lyder det fra Richard Engelholm.

Når støvet har lagt sig, skal der evalueres på erfaringerne fra Sønderborg.

Det skal indgå i overvejelserne om næste spejderlejr.

Det er ikke lagt fast, hvor eller hvornår næste lejr finder sted. Det vil der ifølge Richard Engelholm blive truffet beslutning om i marts 2018.