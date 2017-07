36-årig idømt fængsel og udvisning for hadforbrydelse

Sammen med sin kæreste var offeret på vej fra København til Jylland. De satte sig på sædet over for den albanske mand og udvekslede et kindkys.

En 36-årig albansk mand er onsdag ved Retten i Glostrup idømt 80 dages fængsel samt udvisning for at have overfaldet en homoseksuel mand i et tog tidligere på måneden.

Det blev åbenbart for meget for manden, der valgte at rejse sig og spytte på offeret.

- Efter kort at have mistet fatningen, rejser jeg mig op, henvender mig til manden og spørger, hvad hans problem er. Det kvitterer han med et knytnæveslag i mit hoved, skrev den overfaldne i et opslag ifølge TV2 Lorry.

Flere passagerer i kupéen greb ind, og sammen med DSB-ansatte formåede de at holde manden fast, indtil toget ankom til Høje Taastrup, hvor politiet ventede.

Retten i Glostrup fandt, at der var tale om en hadforbrydelse efter straffelovens paragraf 81 nummer seks.

Den slår fast, at det er en skærpende omstændighed, når "gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende".

Anklageren i sagen, Rebekka Tellerup Have, er godt tilfreds med rettens afgørelse.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten har valgt at udmåle en relativ hård straf under henvisning til, at volden skete på grund af de unge mænds seksualitet, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Foruden de 80 dages fængsel blev den albanske mand, der var taget til Danmark for at besøge en ven, udvist med indrejseforbud i seks år.

Han har under sagen nægtet sig skyldig og valgte at tænke over, om han vil anke dommen til Østre Landsret.