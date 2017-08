351 afviste somaliere er forsvundet på halvandet år

Mulighederne for at sende afviste personer med tvang til Somalia er meget begrænsede. Det oplyser kilder tæt på forløbet til avisen.

Og når der ikke er reel udsigt til udsendelse, kan afvist somaliere som udgangspunkt ikke frihedsberøves, skriver Politiken.

I stedet bliver de placeret i et udrejsecenter. Og det er derfra, nogle af dem forsvinder. Andre igen dukker slet ikke op på centrene.

Lederen af Nationalt Udlændingecenter ved Rigspolitiet, Per Fiig, siger i en skriftlig kommentar, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at alle efterlyste afviste asylansøgere har forladt Danmark.

- Men det er Rigspolitiets formodning, at størstedelen er udrejst af landet på egen hånd, udtaler han til Politiken.

Det modsiges dog af Bent Jensen, der har forsket i illegal indvandring og er formidlingschef ved Rockwool Fondens forskningsenhed.

Nogle rejser hjem eller til andre lande. Men en stor del af gruppen lever formentlig illegalt i Danmark, vurderer han.

- Netop afviste asylansøgere har en tilbøjelighed til at blive i det land, de søgte asyl i, og så leve illegalt uden for politiets radar. De kender landet og har formentlig fået kendskab til nogle netværk, de kan blive suget op af og bevæge sig i, siger han til Politiken.

Det er et stort problem, forklarer han, både for samfundet og den enkelte.

I en skriftlig kommentar refererer udlændingeminister Inger Støjberg (V) til Rigspolitiets vurdering af, at størstedelen af de afviste somaliere rejser ud af landet.

- Når det så er sagt, er det ikke i orden, hvis der er nogen, der skjuler sig for myndighederne her i landet. Og skulle en af dem dukke op igen, vil der stadig være pligt til at forlade landet hurtigst muligt, tilføjer hun ifølge Politiken.