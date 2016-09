Send til din ven. X Artiklen: 34 hovedstadskommuner siger stop over for at sende penge til provinsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

34 hovedstadskommuner siger stop over for at sende penge til provinsen

Det er ikke rimeligt, at hovedstadskommunerne skal betale for bedre service i resten af landet, lyder det.

Danmark - 13. september 2016 kl. 07:08 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

96.000 kroner. Så meget mindre har en familie i hovedstadsområdet til rådighed om året sammenlignet med en tilsvarende familie i Region Nordjylland. Sådan lyder regnestykket i hvert fald fra en sammenslutning af 34 hovedstadskommuner, der under mottoet "Stop forskelsbehandlingen nu" vil have sænket landsudligningen.

- Borgerne i hovedstadsområdet betaler i dag for, at kommunerne i resten af landet kan tilbyde et højere serviceniveau, end vi kan her i hovedstadsområdet. Det er absolut ikke formålet med udligningsordningen, udtaler Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune, i en pressemeddelelse. Ifølge hovedstadskommunerne vil udligningsordningen betyde, at der i 2017 flyttes 12 milliarder kroner fra hovedstadsområdet til resten af landet. Ingen af de 34 kommuner kan genkende billedet af, at borgerne i hovedstadsområdet er særligt privilegerede. Sammenslutningen understreger, at arbejdsløsheden er på samme niveau som i resten af landet, og syv af Danmarks ti mest socialt belastede kommuner ligger i hovedstadsområdet, lyder argumentet blandt andet fra de 34 kommuner. De 34 kommuner ønsker, at landsudligningen skal sænkes, så den svarer til niveauet efter kommunalreformen i 2007. Sammenslutningen vil i den kommende tid tage initiativ til en dialog med folketingspolitikere om behovet for at sænke udligningen. De 34 kommuner er: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby, Vallensbæk.