34-årig skrev upassende beskeder til piger på 13 og 14

Han blev kendt skyldig i forsøg på blufærdighedskrænkelse samt forsøg på samleje og andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15.

En 34-årig mand er tirsdag af Retten på Frederiksberg blevet kendt skyldig i at have skrevet en række upassende beskeder til to mindreårige piger samt forsøgt at mødes med den ene.

De mindreårige piger viste sig at være fiktive personer, der var opfundet til lejligheden af Ekstra Bladet.

Derfor var manden også kun anklaget for og kendt skyldig i "forsøg".

Anklager Jack Hurup fortæller, at manden havde erkendt, at det var ham, der havde skrevet beskederne. Men han påstod, at han ikke vidste, hvor gamle pigerne var.

Det var i april 2015, at manden skrev med de to fiktive piger. Korrespondancerne foregik på Skype og via hjemmesiden Speek.dk.

På Skype skrev han med en, der kaldte sig "Lillesignehansen", som angav at være 14 år. Hende skrev manden med i tre uger.

På Speek.dk skrev han med "Valbykath", der angav at være 13 år, i godt to uger. Hende aftalte manden at mødes med i Valby en eftermiddag i slutningen af april sidste år.

Fordi manden aftalte at mødes med den fiktive pige, blev han også anklaget for forsøg på samleje og andet seksuelt forhold med et barn under 15.

Byretten har endnu ikke afsagt, hvilken straf manden skal idømmes. Han skal først mentalundersøges.