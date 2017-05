34-årig fuppede håbefulde koncertgængere på nettet

Problemet var bare, at den 34-årige mand slet ikke havde billetter at sælge, og lørdag blev han i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg varetægtsfængsel i to uger.

Allerede i januar blev manden sigtet for 13 tilfælde af bedrageri og afhørt af politiet. Til den næste afhøring dukkede han ikke op, og i marts blev han efterlyst.

Siden er der dukket langt flere tilfælde af bedrageri op.

- Han har brugt sin egen konto og mobil til at modtage betaling, så under efterforskningen, er der dukket en lang stribe forhold op, fortæller senioranklager Marina Moltke-Leth.

- Flere af de forurettede har ikke anmeldt bedrageriet. De har måske tænkt, at det var deres egen skyld, når de købte billetter på den måde over nettet, tilføjer hun.

Fredag blev den 34-årige anholdt i Vorbasse, og lørdag blev han fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg, sigtet for 47 forhold til et samlet beløb på omkring 80.000 kroner.

Ifølge Marina Moltke-Leth vil der dog komme flere forhold til, når man får gennemgået sagen i de kommende dage.

- Vi har kendskab til i hvert fald yderligere fem forhold, som ikke blev behandlet ved grundlovsforhøret, forklarer hun.

I grundlovsforhøret erkendte den 34-årige svindlen, og derfor regner senioranklageren med, at der kan falde dom i sagen, når varetægtsfængslingen udløber om to uger.