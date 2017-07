32-årig dømt for at sprænge to pengeautomater i luften

En 32-årig mand har i Retten i Aarhus tilstået at have medvirket til at sprænge to pengeautomater i luften ved hjælp af gas - en i Odder og en i Give.

- Det er en høj straf, når man tænker på, at det i gåseøjne kun er tyveri, vi taler om. Men udførselsmåden er alvorlig, og skaderne er forholdsvis store, forklarer anklageren.

- Og så er det jo potentielt farligt. Det er det generelt, når man sprænger bygninger i luften, siger han.

Manden var oprindeligt sigtet for flere andre sprængninger i østjyske banker, men han erkendte kun de to forhold, og der var ikke tilstrækkeligt med beviser mod ham til at dømme ham for flere, forklarer Rasmus Gyldenløve.

Ved sprængningen i Give var det en pengeautomat i Jyske Bank, som det gik ud over 31. august sidste år. Her var udbyttet næsten 700.000 kroner og 17.000 euro.

20. december sidste år var det Jyske Bank på Rosensgade i Odder, der blev udsat for så kraftig en sprængning, at der skete ødelæggelser for over en million kroner. Her slap de af sted med 140.000 kroner og 7000 euro.

Også en anden mand, Torben Skytte, er blevet dømt for dette forhold.

Han blev 26. juni idømt fire års fængsel for at have sprængt i alt fire østjyske pengeautomater i luften. Han erkendte, at han udførte sprængningerne sammen med flere andre gerningsmænd, som han ikke ville sige navnene på.

Under retssagen mod ham kom det frem, hvordan han og de andre gerningsmænd havde båret sig ad.

Han forklarede, at de sendte gas ind i automaterne, hvorefter gassen blev antændt, og der skete en eksplosion.

Den 32-årige Benjamin Rasmussen har siddet varetægtsfængslet i sagen siden december sidste år. Han skal forblive fængslet, indtil han kan afsone sin straf.