32-årig brugte gas til at sprænge tre banker

Den 32-årige fortæller, at han gjorde det sammen med flere medgerningsmænd, som han ikke vil afsløre identiteten på.

En 32-årig mand erkender at stå bag sprængning af pengeautomater i tre østjyske banker sidste år.

Fremgangsmåden var ifølge manden den samme: De sendte gas ind gennem automaterne, hvorefter gassen blev antændt og skabte sprængningen.

- Det peb godt nok lidt i ørerne, forklarer manden om sprængningen af automaten hos Sparekassen Djursland i Auning på Djursland 11. juli sidste år.

Udbyttet blev godt en halv million kroner, og der skete skader på bygningen for 1,2 millioner kroner.

Den næste sprængning fandt sted 5. august mod en pengeautomat hos Sparekassen Djursland i Grenå.

Sprængningen var dog ikke kraftig nok til at åbne selve boksen med pengene.

Så gerningsmændene stak af uden udbytte og efterlod en regning for skader på bygningen på 351.429 kroner.

Større held havde gerningsmanden hos Jyske Bank i Odder. Her sprængte mændene pengeautomaten i stykker natten til 20. december sidste år.

Udbyttet blev 142.700 kroner samt 7460 euro. Ved sprængningen skete der ødelæggelser for godt en million kroner.

Flere beboere i ejendommen blev efterfølgende evakueret af frygt for nedstyrtningsfare.

Det var under flugten fra denne sprængning, at den 32-årige og to andre formodede medgerningsmænd blev anholdt.

Det var dog ikke nogen nem opgave for politiet at fange mændene.

Mændene, der kørte i en stjålet Mercedes AMG, kastede partisansøm og et bilbatteri ud af flugtbilen i et forsøg på at standse politiet.

Jagten endte i Tranbjerg syd for Aarhus, da mændene drejede ned af en vej, der viste sig at være blind.

Efterfølgende blev den 32-årige og to formodede medgerningsmænd fængslet.

Den 32-årige er også sigtet for fire andre sprængninger mod banker i Jylland. Han kan dog kun erkende tre af forholdene.

Anklager Rasmus Gyldenløve kræver en ubetinget fængselsstraf på ikke under fire og et halvt år.

Dommeren er nu gået i tænkeboks for at udmåle straffen. Dommen ventes afsagt senere mandag.