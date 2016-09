310 kilo kokain fra Brasilien havnede i Fredericia

Mændenes opførsel beskrives detaljeret i anklageskriftet om en af de hidtil største sager om kokain i Danmark.

I to hold kom i alt syv mænd kørende fra Belgien og Holland. De tiltales for at ville tage kontrol over kokainen i Fredericia. Og for derefter at ville bringe de mange kilo ud af Danmark igen.

Men det mislykkedes, og containeren endte i stedet hos firmaet Holger Christiansen A/S i Esbjerg. Her slog ansatte alarm, hvorefter politiet fik fat i stoffet.

Alle syv mænd nægter sig skyldige, og sagen vil blive afgjort over en stribe retsmøder i oktober og november ved Retten i Kolding.

De seks sidder varetægtsfængslet i danske arresthuse, mens den sidste ventes at blive udleveret snart, oplyser senioranklager Lars Petersen.

I anklageskriftet hedder det blandt andet, at fire af mændene stod ved en af portene til Fredericia Havn klokken 04.27 om morgenen 11. juli.

Blot tre timer forinden var den blevet losset fra et skib.

Gruppen tog til Hotel Svanen i Billund, og fra computere i hotellets lobby forsøgte de at spore containeren, påstås det i anklageskriftet.

Muligvis opstod der frustration. I hvert fald tilkaldte de hjælp. Tre andre, der også er tiltalt, kørte derpå ligeledes til Danmark.

Samtlige syv indlogerede sig derefter på Hotel Postgården i Fredericia. Og næste nat fortsatte de jagten på containeren til fods og i biler, mener anklagemyndigheden.

Da politiet afslørede sagen om det store fund på virksomheden i Esbjerg, lød det, at kokainen kunne blandes op til 1200 kilo - og at salgsværdien på gaden ville være 800-900 millioner kroner.

- Det er en sag af usædvanlige dimensioner, har politiinspektør Brian Voss Olsen sagt.

I efterforskningen har de danske betjente arbejdet sammen med kolleger i Holland og Belgien. Også lande uden for Europa har deltaget. Og teorien er altså, at stoffet skulle ud af Danmark igen.