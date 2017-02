31-årig idømt anbringelsesdom for sosu-drab på bosted

En 31-årig mand er i Retten i Roskilde blevet idømt en anbringelsesdom for at dræbe sosu-assistent Vivi Nielsen med et enkelt knivstik på bostedet Lindegården sidste år.

Manden har siden sagens begyndelse erkendt at have stukket den 57-årige sosu-assistent med en kniv, men nægtede, at hensigten var at dræbe.

Han har tidligere forklaret i retten, at det var onde stemmer i hans hoved, som beordrede ham til at slå ihjel, og at han intet havde imod Vivi Nielsen.