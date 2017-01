En 31-årig mand forsøgte i weekenden at røve et apotek i Esbjerg uden held. Han er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Foto: Free/Pressefoto Rigspolitiet

31-årig fængslet: Forsøgte at røve apotek med hammer

Et tip ledte politiet til en 31-årig mand, der i weekenden forsøgte at røve et apotek uden held.

29. januar 2017

En 31-årig mand, der forsøgte at røve et apotek i weekenden, er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er sigtet for forsøg på røveri. Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt. Det var et apotek i Kongensgade i Esbjerg, som manden lørdag morgen forsøgte at røve.

Senere samme dag anholdte politiet den 31-årige mand, der erkendte røveriforsøget, i hans hjem. - Vi fik et tip om, hvem det måske kunne være og kørte derud. Der finder vi både de effekter og beklædningsgenstande, der er blevet brugt, plus manden selv, fortalte Erik Lindholdt lørdag. Den 31-årige mand var ved røveriet iført en rød og hvid styrthjelm og en todelt førerdragt, der var grå på toppen. Røveriet skete omkring klokken 07.45 lørdag. - En mand kommer ind på apoteket og begynder at råbe, at det er et røveri. Personalet flygter i sikkerhed bagest i apoteket, hvorefter manden hamrer på gitteret for at nå ind til dem, fortalte vagtchef Ole Aamann lørdag. Manden forsøgte ifølge politiet at brække gitteret ned med en hammer. Det lykkedes dog ikke, og han flygtede derefter på en knallert uden noget udbytte.