300.000 danskere får nu spørgsmål om helbredet i e-Boks

Det spørgsmål vil 300.000 danskere over 16 år blive stillet, når der fredag dumper et spørgeskema ind i deres e-Boks.

- Det her er den største sundhedsundersøgelse i Danmark, og derfor kan den være med til at give et billede af, hvordan sundhedstilstanden er,

- Både generelt for hele landet og i de enkelte regioner og kommuner, siger Lisa von Huth Smith, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

To gange tidligere - i 2010 og 2013 - har man lavet lignende undersøgelser, hvor der er blevet spurgt ind til både madvaner, alkoholforbrug og trivsel.

- Resultaterne bidrager med helt afgørende viden og baggrund for forebyggelse af sygdom, så vi kan sætte ind, hvor det er mest nødvendigt, siger Lisa von Huth Smith.

I 2013 viste undersøgelsen, at 85,2 procent af danskerne ifølge dem selv havde et fremragende, vældig godt eller godt helbred.

Men i Region Hovedstaden viste den seneste undersøgelse for eksempel, at der i en række kommuner på den københavnske vestegn og på Sydamager var mange flere storrygere end i resten af regionen.

Det førte til, at ni kommuner fik bevilget otte millioner kroner til en forstærket indsats for at få flere til at stoppe med at ryge. Ifølge en evaluering af projektet har det virket, oplyser Danske Regioner.

Særligt den yngre del af befolkningen er svære af få besvarelser fra, og derfor har man denne gang lavet en kort film, som på Facebook skal udbrede kendskabet til undersøgelsen.

I alt besvarede cirka 162.000 ud af 300.000 spørgeskemaet i 2013.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Man kan tjekke, om man er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at åbne e-Boks og se, om man har modtaget spørgeskemaet.