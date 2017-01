Artiklen: 3000 skriver under på at bevare kønsopdelt svømning i Aarhus

Baggrunden er, at der hver lørdag er svømning kun for kvinder i den kommunale svømmehal Gellerupbadet i det vestlige Aarhus.

Det ønsker et politisk flertal med Venstre i spidsen at sætte en stopper for.

- Børn og voksne skal lære, at det er fuldstændig naturligt at bade sammen uanset religiøs overbevisning.

- Derfor er det en bjørnetjeneste og ikke et integrationsmæssigt tiltag, når der opstilles særtilbud, hedder det i forslaget fra Venstre.

Forslaget har affødt en storm af protester, blandt andet fra afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken.

Her peger man på, at muligheden for at deltage i kvindesvømning aktiverer kvinder frem for at isolere dem.

- Kønsopdelt svømning har ikke påvirket integrationen i en forkert retning før, men vi er bange for, at dette forslag vil skubbe integrationen længere væk. Sådan lyder det i et åbent brev til byrådet fra Yussef Abdul Kader, formand for Brabrand Boligforening, Gellerupparken.

Venstres forslag om forbud mod kønsopdelt svømning blev stillet sidste forår.

Det skete, efter at Berlingske kunne fortælle, at Hovedstadens Svømmeklub modtager offentlig støtte til at udbyde kønsopdelt svømning i bydelen Tingbjerg.

Venstre i Aarhus har senere modereret forslaget. Nu fremgår det, at partiet ønsker et forbud mod kønsopdelte svømmehold inden for den offentlige åbningstid.

Det betyder, at foreninger, der benytter svømmehallerne uden for normal åbningstid, fortsat kan udbyde eksempelvis svømning kun for kvinder.