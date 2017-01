Netværk for au pairer går glip af satspuljemidler og må lukke.

3000 au pairer mister netværk i Danmark

Netværk for au pairer må lukke. Folketinget dropper støtte via satspulje. FOA-formand kalder det uanstændigt.

Dermed kommer Au Pair Netværket til at mangle de omkring 2,3 millioner kroner, som det årligt koster at drive netværket.

Au Pair Netværket, der hjælper og rådgiver au pairer i Danmark, bliver nu tvunget til at lukke. Netværket har været finansieret af penge fra Folketingets såkaldte satspulje, men det er slut nu. Det skriver Avisen.dk.

Det er et netværk, som au pairer kan ringe til og få hjælp, og som arrangerer møder og sammenkomster for au pairer.

Netværket er populært og fik alene i 2016 2602 henvendelser. Alt i alt er der omkring 3000 mennesker under au pair-ordningen i Danmark.

En af tre organisationer bag Au Pair Netværket er fagforbundet FOA. Her er formand Dennis Kristensen forbistret over, at netværket skal lukkes ned.

- Der bliver nu nogle tusinde au pairer, som ikke længere har et sted at gå hen, hvis de har problemer. Det er uanstændigt, at vi som samfund lader nogle af de allersvageste på arbejdsmarkedet i stikken, siger Dennis Kristensen til Avisen.dk.

En af organisationerne bag netværket er den mellemfolkelige organisation Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Herfra siger daglig leder Hans Henrik Lund:

- Forholdene for au pairer i Danmark bliver nu bombet mindst ti år tilbage. Jeg frygter, at vi uden en uafhængig rådgivning vil se langt, langt flere sager om misbrug af au pairer.

Ifølge Dennis Kristensen fik Au Pair Netværket i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen i efteråret indtryk af, at pengene til netværket var forhandlet hjem. Et bredt flertal i Folketinget står bag forliget om satspuljen.

Men nu har KIT i stedet for penge til netværket fået tre millioner kroner til integration af nydanskere.

Da au pairer er i Danmark midlertidigt, anses de ikke for at være nydanskere. Dermed er det slut med penge til netværket.