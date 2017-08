30 millioner kroner skal hjælpe ofre for tsunami i Grønland

- Jeg håber, at statens bidrag kan hjælpe de berørte borgere i Grønland med at få genskabt trygge rammer og komme videre i deres liv efter den tragiske katastrofe.

Det var et stort jordskred, der 17. juni forårsagede en voldsom tsunami. Den kostede både menneskeliv og ødelagde boliger, erhvervsgrundlag og tilhørssted for de fleste borgere i bygderne Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Danske og grønlandske myndigheder samarbejder om beredskabsindsatsen. Grønlands selvstyre har reserveret 70 millioner kroner til udgifter til genhusning af de berørte borgere.

De 30 millioner kroner, som regeringen vil søge Folketingets tilslutning til at støtte Grønlands med, skal sikre nye boliger og hjælp til at skabe en ny tilværelse for de berørte.

Derudover har det grønlandske selvstyre et ønske om at undersøge risikoen for alvorlige fjeldskred nærmere. Regeringen afsætter ti millioner kroner til undersøgelsen.

- Forsvaret, politiet og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, red.) har sammen med de grønlandske myndigheder ydet en ekstraordinær indsats, som jeg har den allerstørste respekt for.

- Kim Kielsen (Grønlands landsstyreformand, red.) har over for mig udtrykt, at han deler min anerkendelse af danske myndigheders indsats i forbindelse med naturkatastrofen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han oplyser, at beredskabsindsatsen fortsætter, så længe der er behov og ønske om det.