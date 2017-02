Artiklen: 30-årig mand blev ramt i ryggen af skud syd for Aarhus

Politiet har fundet et muligt flugtkøretøj, der kan have været brugt ved et skyderi i Hasselager.

Skyderiet skete i Hasselager, der ligger cirka ti kilometer syd for Aarhus.

Østjyllands Politi har afsluttet de første undersøgelser af en skudepisode, der skete tirsdag aften syd for Aarhus.

Her blev en 30-årig mand ramt af skud. Han er uden for livsfare. Manden blev ramt i ryggen, da han forsøgte at løbe fra stedet, oplyser politiet.

Politiet har i området tæt ved gerningsstedet fundet et køretøj. Politiet mener, at det kan være et muligt flugtkøretøj, og derfor skal det nu undersøges.

Det var klokken 19.04, at politiet fik en anmeldelse om, at der var afgivet flere skud på gaden på Kildeagervej.

Motivet til skyderiet er stadig uvist. Politiet har tidligere oplyst, at det efterforskes som et "internt opgør". Men hvad der ligger i det, vil Thomas Hinge ikke komme nærmere ind på.

Hvorvidt der er tale om en eller flere gerningsmænd, vil politiet heller ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.