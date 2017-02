En 30-årig mand er torsdag i grundlovsforhør i Retten i Sønderborg, hvor han er anklaget for at have dræbt et barn. Foto: Free/Domstolsstyrelsen

30-årig anklaget for at have tæsket dreng ihjel

En 30-årig mand nægter at have slået en dreng på blot 18 måneder ihjel.

Danmark - 16. februar 2017

En halvandet år gammel dreng døde som følge af indre blødninger og kvæstede organer. Det er kommet frem under et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg torsdag, hvor en 30-årig mand er sigtet for drabet på barnet. Det skriver Ekstra Bladet, der er til stede i retten.

Manden er sigtet for at have slået drengen ihjel med stump vold. Han nægter sig skyldig. - Det er ikke mig, der har gjort det der. Det kunne jeg ikke finde på, sagde han ifølge Ekstra Bladet i retten. Sagen har været efterforsket siden 6. februar, hvor den 18 måneder gamle dreng døde. Op til drabet havde drengen været syg med lungebetændelse. På dagen, hvor drengen døde, ringede hans mor ved 17-tiden til 112. Men et par timer senere omkring klokken 20 kort efter ankomsten til Rigshospitalet døde han. Volden, som har forårsaget barnets død, skal ifølge Ekstra Bladet være sket et par timer, før moren ringede 112. Den 30-årige er desuden sigtet for to andre tilfælde af vold, der skal være sket sidste år, mod drengen. Det er uvist, hvilken relation barnet og den anholdte mand har haft. Ifølge Ekstra Bladet er manden ikke barnets far, men er kommet i hjemmet. Grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre, og det er derfor sparsomt med oplysninger om sagen.