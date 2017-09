288.000 forurenede æg er forhandlet i Danmark

- Den mængde, der er fundet, er under det farlige niveau og over det tilladte niveau, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove.

Tidligere er der fundet æg med indhold af fipronil i æggeprodukter, for eksempel æggesalat, solgt i Danmark. Men det er første gang, at det kan påvises, at der er forhandlet forurenede skalæg i Danmark.

Æggene har været solgt i tre forretninger - to i Aarhus og en i Odense. Dermed har borgere i de to byer formentlig købt og spist æggene.

Fødevarestyrelsen formoder, at de belgiske æg aktuelt enten er solgt eller destrueret, da holdbarhedsdatoen er udløbet.

Styrelsen har igangsat en kontrol for at sikre, at virksomhederne har gennemført en tilbagetrækning.

Belgiske myndigheder informerede tirsdag Fødevarestyrelsen om de forurenede æg.

- Det er ret sent, at vi får den her information, og vi forventer ikke at få ny information om flere partier, siger Nikolas Hove.

- Men det er for tidligt i sagen, og vi ved ikke endnu, om der kommer nye tilfælde, siger beredskabschefen.

Fødevarestyrelsen oplyser, at æggene er kommet i 27 paller fra en belgisk besætning, som ulovligt har brugt fipronil til at udrydde blodmider.

Derefter er giftstoffet gået i æggene.

I Danmark sælges årligt omkring én milliard æg, oplyser Fødevarestyrelsen.

Langt størstedelen af de æg, der bliver solgt i Danmark, er danske. Fødevarestyrelsen har ikke fundet rester af insektmidlet i danske æg.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er 45 lande på verdensplan påvirket af den internationale æggeskandale.