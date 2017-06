28 søger jobbet som Bertel Haarder sagde ja og nej til

I første omgang takkede han ja. Det ændrede sig dog til et nej, da det kom frem, at stillingen ikke var ledig.

- Jeg brænder for - og har alle forudsætninger for at synliggøre og arbejde for mindretallene. Men posten er jo besat, og jeg vil ikke trænge mig på, sagde Haarder dengang i en skriftlig kommentar.

Den nuværende generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen, vil gerne fortsætte, men det er ikke en mulighed. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil kigge andre veje, har han udtalt.

Henrik Becker-Christensen stopper til september efter 19 år på posten.

Det danske mindretal protesterede kraftigt imod at skulle sige farvel til generalkonsulen, blot fordi en ministerkabale skulle gå op på Christiansborg.

Men Løkke har holdt fast i, at han vil have en "politisk profil" til posten. Og den stillingsbetegnelse har 28 personer åbenbart kunne se sig selv i.

Tidligere fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er tidligere blevet nævnt som en varm kandidat, men hun meddelte i marts, at hun ikke er kandidat.

- Jeg er ikke interesseret i posten.

- Mine vælgere kan trygt stole på, at jeg er på stemmesedlen næste gang, der er valg, sagde Eva Kjer Hansen, der er valgt i Kolding-området, til JydskeVestkysten.

Haarder, der har rekorden i at have siddet længst tid som minister, havde meldt ud, at han var i gang med sin sidste periode i Folketinget, da han fik jobbet som konsul.

Da den plan blev forpurret, meddelte Haarder, at han også stiller op ved næste folketingsvalg.