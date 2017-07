28-årig idømmes fængsel for at bedøve kvinde før voldtægt

Han er fundet skyldig i at hældt et bedøvende stof i et glas rom og cola, som han serverede for en dengang 23-årig kvinde i sommeren 2015.

En 28-årig mand fra Odense er tirsdag idømt et års fængsel i en sag om drugrape af to kvinder.

Herefter havde han og en anden, uidentificeret mand, samleje med den forsvarsløse kvinde.

Den dømte er også fundet skyldig i et forsøg på voldtægt af en kvinde i maj 2016.

Her hældte han et stof, angiveligt ecstasy, i et glas cola, som han serverede for en 22-årig kvinde.

Kvinden anede dog uråd og slap ud af lejligheden, før hun blev overmandet af træthed.

Efterfølgende blev der fundet spor af ecstasy i urin- og hårprøver fra kvinden.

Anklager Marianne Birck havde talt for fængsel i mindst to et halvt år, men dommer og domsmænd mente, at et års fængsel rækker.

Domsmandsretten nåede frem til resultatet efter bare en halv times votering.

Marianne Birck siger til Ritzau, at hun på baggrund af dommen vil indstille til Statsadvokaten, at dommen ankes til skærpelse.

- Jeg er tilfreds med, at manden er dømt i henhold til anklageskriftet, men at udmålingen af straffen ikke svarer til, hvad jeg havde påstået, siger Marianne Birck.

Omvendt vil mandens forsvarer anke dommen til frifindelse.

Den 28-årige mand har nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at han ganske rigtigt havde samleje med den ene af kvinderne.

Men det foregik på kvindens initiativ, og hun var ved sine fulde fem, da det skete, har han forklaret.

I det andet tilfælde har han forklaret, at kvinden var stærkt beruset, da hun efter en bytur kom med op i hans lejlighed.

Under besøget spiste de pizza, hvorefter kvinden ifølge mandens forklaring blev sendt hjem med en taxa.

Der skete intet seksuelt mellem de to undervejs, har manden forklaret.

Den 28-årige var tiltalt efter en paragraf, der handler om voldtægt mod en person, der befinder sig i hjælpeløs tilstand.

Sidste år modtog landets politikredse 132 anmeldelser efter denne paragraf.

Det er fire gange så mange som i 2013, da der indkom 31 anmeldelser om voldtægt ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand.