Artiklen: 27-årig sigtet for at skyde ud af bilrude i jalousisag

27-årig sigtet for at skyde ud af bilrude i jalousisag

To mænds skænderi om en kvinde førte lørdag eftermiddag til, at et jagtgevær blev affyret på Mors.

En 27-årig mand er blevet anholdt på Mors for at have affyret et skud op i luften og et i retning mod en 28-årig mand med et dobbeltløbet jagtgevær.

Det oplyser vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi lørdag aften.

Den formodede gerningsmand er ikke sigtet for drabsforsøg, men for at udvise grov kådhed og for at forvolde fare for en andens liv eller førlighed.