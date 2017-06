27-årig mand tiltalt for at bedøve kvinder før samleje

En 27-årig mand, der er tiltalt for voldtægt og forsøg på voldtægt, brugte angiveligt narko og et sløvende stof til at passivisere sine ofre.

Her skal en dommer og to domsmænd torsdag tage stilling til, om manden er skyldig i anklagen. Selv nægter han sig skyldig.

Begge overgreb skal ifølge anklageskriftet have fundet sted på mandens bopæl, en lejlighed i Odense, tilbage i sommeren 2015 og i maj 2016.

Fremgangsmåden har begge gange været den samme, fremgår det af anklageskriftet:

Manden skal have blandet henholdsvis et ikke nærmere identificeret sløvende stof og narko i kvindernes drinks.

Formålet skal ifølge anklagen have været at hensætte kvinderne i en tilstand, hvor de var ude af stand til at modsætte sig overgrebet - det, man også kalder drugrape.

Forehavendet lykkedes ifølge anklageskriftet i det ene tilfælde. I det andet tilfælde lykkedes det kvinden at slippe væk, efter at hun var blevet klar over den tiltaltes hensigt.

Den 27-årige mand er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der handler om at skaffe sig samleje med en person, der befinder sig i hjælpeløs tilstand.

Politiet modtog sidste år 132 anmeldelser om voldtægt eller voldtægtsforsøg efter denne paragraf. Det er dobbelt så mange som i 2014.

Der blev rejst tiltale i 17 af sagerne, oplyser Rigspolitiet.

Hvor mange af ofrene i disse sager, der har været udsat for forudgående bedøvelse, er uvist.

Men Giftlinjen - en telefonrådgivning i tilfælde af forgiftning - har registreret en stigende tendens i henvendelser om "noget i drinks".

- Vi får flere henvendelser hver weekend med nogen, der efter at have været i byen har haft en ubehagelig oplevelse. Det kan være en beruselse, en eufori eller hallucinationer, som de ikke kan få til at stemme med, hvad de har indtaget, siger overlæge Søren Bøgevig, Bispebjerg Hospital.

Det seneste år har Giftlinjen haft 154 af sådanne henvendelser.

Ifølge overlægen er det dog de færreste af sagerne, der handler om, at ofrene efterfølgende er blevet bestjålet eller udnyttet seksuelt.

Det er ofte umuligt at spore, hvilket stof der eventuelt er tilsat i drinken.

Hos Giftlinjen er erfaringen, at det kan dreje sig om stoffer som ecstasy, fantasy eller Ketamin. Man kan ikke nødvendigvis smage eller se, at det er tilsat.