27-årig mand nægter drugrape: Kvinde lagde an på mig

En 27-årig mand, der er tiltalt for at bedøve to kvinder for at udnytte dem seksuelt, erklærer sig helt uforstående over for anklagen.

Manden er tiltalt for at have voldtaget en kvinde i sommeren 2015 og for at have forsøgt at voldtage en anden kvinde i maj 2016.

Begge gange skal det ifølge anklagen være foregået ved, at han i sin lejlighed i det centrale Odense har serveret drinks for kvinderne med et indhold af narko og et sløvende stof.

Et fænomen, der også kendes under navnet drugrape.

Den 27-årige nægter sig skyldig. Han forklarer, at han ganske rigtig havde samleje med en af kvinderne.

- Hun sagde, hun gerne ville sove hos mig. Jeg følte, hun lagde an på mig, fortæller manden.

- Hun var ikke døsig eller sovende, overhovedet ikke, forklarer den tiltalte.

De havde samleje tre til fire gange i løbet af natten, forklarer manden. Og det var kvinden, der hver gang var initiativtageren, fortæller han.

Han kendte hende ikke på forhånd. Det var en ven, der introducerede ham til kvinden under en bytur samme aften.

En anden kvinde har anmeldt den tiltalte for et lignende overgreb. Det fandt ifølge anklagen sted i maj 2016.

Igen blev der hældt noget i drinken, inden manden forsøgte at skaffe sig samleje, lyder anklagen.

Hans forehavende mislykkedes dog, da det ifølge anklageskriftet lykkedes kvinden at vriste sig fri og slippe ud af lejligheden.

Også det forhold afviser den 27-årige mand pure.

Han har tidligere været kæreste med kvinden og fortæller, at de havde aftalt at mødes en aften.

Da kvinden dukkede op, var hun så beruset efter en foregående bytur, at hun blot sad og stenede i hans lejlighed, fortæller den tiltalte.

Det endte med, at han sendte bud efter en taxa og sendte hende hjem, forklarer manden.

Dommeren og de to domsmænd skal nu høre forklaringerne fra de to kvinder, der står bag anklagen.

Det sker bag lukkede døre af hensyn til kvinderne.

Manden er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der handler om at skaffe sig samleje med en person ved at udnytte, at denne person befinder sig i hjælpeløs tilstand.

Rigspolitiet oplyser, at der sidste år var 88 sigtelser efter denne paragraf.

Det er næsten tre gange så mange som i 2013, da tallet var 34.