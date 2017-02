En dommer ved Retten i Sønderborg har fredag fængslet en 27-årig mand efter en skudepisode i Sommersted. Foto: Free/Jan Bjerre Lauridsen / Ritzau

27-årig er fængslet efter skyderi i Sommersted

Gerningsmand affyrede et jagtgevær tværs over gaden i sønderjysk by. Han skød i retning mod en lille bil.

Danmark - 17. februar 2017 kl. 15:50 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 27-årig mand fra Sommersted er fredag blevet fængslet for at have udsat andres liv for fare. Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Manden er sigtet for at have affyret et jagtgevær tværs over hovedgaden i Sommersted i retning mod en bil.

Skyderiet foregik torsdag eftermiddag. Ifølge vidner affyrede gerningsmanden et våben i retning mod en lille gråbrun bil. Formentlig har der været tale om en Toyota Aygo. Ikke længe efter skudepisoden anholdt politiet en 27-årig mand. Han blev sigtet for at have affyret gerningsvåbnet. Men Aygoen var der intet spor af. Episoden udspandt sig i den lille by Sommersted i Sønderjylland. Byen danner i disse dage ramme om en opsigtsvækkende kriminalsag, hvor en etårig dreng blev tæsket ihjel. Allerede torsdag efter anholdelsen manede Syd- og Sønderjyllands Politi dog enhver ansats til spekulation om, at de to sager skulle være forbundne på nogen måde, i jorden. Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi vurderede, at skudsagen var så grov, og mistanken mod den 27-årige så stærk, så der var grundlag for at få ham varetægtsfængslet. Derfor valgte man fredag at fremstille manden i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. Og her lod en dommer sig overbevise af anklagemyndighedens argumenter og fængslede manden.