26-årig tiltalt for at lade sig hverve som IS-kriger

Manden er tiltalt for at have ladet sig hverve af den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien og for at have ladet sig træne til at begå terror.

En liste med navne på formodede syrienkrigere er skyld i, at en 26-årig mand tirsdag er på anklagebænken ved Retten i Aarhus.

Det skal ifølge anklageskriftet være sket ved, at han omkring 1. september 2013 rejste til Syrien.

Anklagen går på, at han lod sig hverve som kriger, og at han i cirka to uger i september modtog træning i brug af våben og sprængning af bomber.

Sagen mod den 26-årige udlænding, der er bosiddende i Østjylland, er en del af et større sagskompleks mod i alt seks formodede syrienkrigere.

Det var oplysninger fra amerikanske myndigheder, der ledte dansk politi på sporet af de seks mænd.

- Fællestrækket for sagerne er, at amerikanske myndigheder har udleveret filer, der blev fundet ved en grænsebevogtning for Islamisk Stat, siger vicestatsadvokat Anders Riisager.

Filerne rummede blandt andet navne på danske statsborgere og herboende udlændinge.

- Så har man efterfølgende identificeret, hvem det er, og kunnet se, at der har været nogle indmeldelsesblanketter eller et medlemskartotek - kald det hvad du vil - hvor de optrådte som krigere for Islamisk Stat, siger Anders Riisager.

Den 26-årige mand har siddet varetægtsfængslet i sagen i mere end et år. Han nægter sig skyldig i anklagen.

Sagen mod ham er den første, der baserer sig på oplysningerne fra kartoteket.

Senere på året følger sagen mod de fem øvrige mænd, der er tiltalt ved Retten på Frederiksberg og ved Retten i Glostrup.

Alle sagerne vil blive ført som nævningesager, da anklagemyndigheden går efter en straf på mere end fire års fængsel.

En enkelt person - dansk-tyrkeren Enes Cifti, der var pizzabager i Ishøj - er tidligere blevet idømt fængsel for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat i Syrien.

Han blev i foråret idømt seks års fængsel, da Østre Landsret behandlede sagen.