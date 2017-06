26-årig tiltales for drab på hundefører Jesper Jul

En 26-årig mand, der blev anholdt, kort tid efter at hundefører Jesper Jul blev skudt i Albertslund sidste år, er tiltalt for drabet på politibetjenten.

Han tiltales for manddrab og for at overtræde straffelovens paragraf 119, stykke 1, der handler om overfald på en medarbejder i offentlig tjeneste.

Manden er også tiltalt for at have stjålet og efterfølgende været i besiddelse af den pistol, som blev anvendt ved drabet. Pistolen af mærket Hemmerly dukkede op omtrent en uge efter drabet i et vandløb i Taastrup.

Våbnet blev fundet langs den rute, som den 26-årige tiltalte løb ad, inden han blev anholdt ved Roskildevej i Taastrup.

Pistolen blev forinden stjålet fra Rødovre Skytteforening i Brøndby om aftenen den 5. december, hvilket var mindre end et døgn inden, at Jesper Jul blev skudt.

Den 26-årige blev anholdt kort efter drabet, hvor den 43-årige hundefører blev skudt i hovedet foran politigården i Albertslund, da han var på vej på arbejde. Dagen efter døde Jesper Jul.

Den tiltalte mand har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet. Ved grundlovsforhøret i december nægtede han at tale.

Moren, som han bor sammen med, fortalte dog til politiet, at han den seneste måned flere gange havde talt om at stjæle en pistol og skyde en politimand.

Sagen er blevet berammet til at finde sted over syv dage i september.