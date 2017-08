26-årig stenkaster i retten: Jeg blev grebet af stemningen

Stramningen er et af elementerne i daværende justitsminister Søren Pinds Respektpakke fra sidste år, som indgår i en sag mod en 26-årig mand.

En ny regel i straffeloven, der øger straffen for vold mod politifolk i særlige situationer, står onsdag sin prøve i Københavns Byret.

Han var på gaden, da der 1. marts i år var demonstration i København ved markeringen af tiåret for rydningen af Ungdomshuset.

- Jeg tænkte, det kunne blive en festlig dag, forklarer den tiltalte. "Let's go", skrev han på Facebook et par dage før og postede et foto af handsker og hue.

Forrest i demonstrationen bar de maskerede et stort sort banner. "10 år. INTET GLEMT INTET TILGIVET". Undervejs blev der smadret ruder i seks banker og fire butikker.

I retslokalet slukkes lyset, og gardinerne rulles ned. På to lærreder vises optagelser fra politiets kamera. Man ser, at maskerede skikkelser angriber Danske Bank.

Med tydeligt presset stemmeføring kan man høre en politileder opløse demonstrationen i dronningens og lovens navn. Men inden da havde den 26-årige, der også var maskeret, kastet to sten i retning mod en af politiets hollændervogne. Han forsøgte at ramme et kamera på bilen.

- Det var virkelig, virkelig dumt, bemærker den tiltalte, der bærer briller, har kort sort hår og er iført ternet skjorte.

Lidt senere tog han en brosten i hånden, fordi han "blev grebet af stemningen".

- Der blev delt sten ud til højre og venstre. Jeg fik en. Så løb jeg tre-fire meter, og så lagde jeg den fra mig, siger han.

Dermed trådte han frivilligt tilbage fra en lovovertrædelse, mener hans forsvarer, advokat Hanne Reumert. Manden nægter sig altså skyldig i forsøg på grov vold mod politifolk, men erkender forsøg på hærværk.

Om han bliver den første, der rammes af lovstramningen, afgøres på et senere tidspunkt. Tidsplanen onsdag holder ikke.

I alt er der rejst syv tiltaler om vold mod politiet med krav om skærpet straf, fortæller senioranklager Martin Top-Madsen. Den næste sag behandles torsdag.