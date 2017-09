26-årig fik hjælp af terrordømt pizzabager til Syrienrejse

En 26-årig mand, der ved Retten i Aarhus er tiltalt for at lade sig hverve af den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat, erkender at have været i Syrien.

Men det var ikke for at lade sig oplære til at begå terror. Det var for at hjælpe den nødlidende syriske befolkning, forklarer manden, der er bosiddende i Østjylland, men har tunesiske rødder.