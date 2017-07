26-årig fængslet for hashlager på Nørrebro

En 26-årig mand er i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i 13 dage, sigtet for besiddelse af godt 35 kilo hash. Politiet sigter ham også for at være i besiddelse af et våbenlager, men dommeren mener ikke, at der er begrundet mistanke om, at våbnene tilhører ham.

Foto: Scanpix/Kaare Smith/arkiv