25 vidner i sag mod anholdt for folkedrab i Rwanda

Dansk politi har lavet sin egen selvstændige efterforskning mod en rwandisk mand, der er tiltalt for folkedrab i hjemlandet i 1994.

Det kommer frem i et grundlovsforhør onsdag i Retten i Hillerød.

Den anholdte 49-årige mand beskyldes blandt andet for med egne hænder at have slået en gammel kvinde og et spædbarn ihjel, ligesom han skal have deltaget, da cirka 1000 tutsier blev slået ihjel i en kirke, og da et tilsvarende antal mistede livet på et universitet, hvor de havde søgt tilflugt.