25-årig rocker varetægtsfængslet efter våbenfund

En 25-årig rocker er onsdag ved et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i fire uger for ulovlig våbenbesiddelse.

- En patrulje foretager en kontrolstandsning af ham. Og da de taler med ham, er der mistankegrundlag for at foretage en ransagning.

- Under den ransagning bliver der fundet en revolver isat skarpe skud ude på stedet, fortæller politikommissæren.

Manden blev derfor anholdt og fremstillet i grundlovsforhør onsdag, hvor en dommer valgte at varetægtsfængsle ham.

I foråret vedtog Folketinget et lovforslag om at skærpe straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Her blev minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse blandt andet fordoblet fra et til to år.

1. juli trådte ændringerne i kraft, og ifølge politikommissæren falder den 25-årige rockers revolver ind under de nye regler.

- Han kører rundt med den på offentligt tilgængelige steder, og der netop er skarpe skud i revolveren, siger Søren Puggard.

- Derfor er vi af den overbevisning, at det skal behandles under de her skærpede regler, og det som minimum skal give to års fængsel, siger han.

Det var i maj, at forslaget blev stemt igennem. Inden da havde blandt andet Dommerforeningen advaret imod en skærpelse af straffen.

- Når man indfører minimumsstraf, gør politikerne sig til dommere, har Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, tidligere sagt til Jyllands-Posten.