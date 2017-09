24-årig skal fire år i fængsel for sexfælde mod ung mand i Brønshøj

En 24-årig mand er fredag i Østre Landsret blevet idømt fire års fængsel for røveri, ulovlig tvang og frihedsberøvelse, efter at en yngre mand blev lokket i en sexfælde.

Sammen med sin bror, der fik to års fængsel i byretten, troppede den 24-årige i november 2015 op hos en mand i Brønshøj.

Manden blev holdt fanget i cirka ti timer. Noget af tiden var han i håndjern.

Ved hjælp af trusler blev manden, der er midt i tyverne, først tvunget til at overføre 1000 kroner til en bettingside. Dagen efter blev han kørt hen i en bank, hvor han blev tvunget til at hæve 95.000 kroner.

I byretten er det kommet frem, at kontakten med manden blev etableret ved hjælp en falsk profil, hvor den nu dømte udgav sig for at være en 14-årig pige, der gerne ville have sex med manden.

Ifølge hans forklaring oprettede han profilen for at komme i kontakt med pædofile, fordi han gerne ville skabe debat om pædofili i Danmark.

Angiveligt var han inspireret af et tv-program, hvor journalister afslører mænd, der kontakter mindreårige på nettet.

Manden fra Brønshøj er blevet idømt tre måneders betinget fængsel for at ville have sex med den fiktive 14-årige pige.

Den 24-årige Mikkel Goth valgte at anke sin dom på fire års fængsel, afsagt af et nævningeting i Retten på Frederiksberg, og det er den, som Østre Landsret nu har stadfæstet.