24-årig mand anholdt for knivdrab i Aarhus

Østjyllands Politi har anholdt en 24-årig mand i forbindelse med et drab på Ryhavevej, der blev begået onsdag. En 20-årig mand sidder allerede fængslet i sagen.

- Vi mistænker ham for at have været en del af drabet, og han bliver sigtet for at have medvirket til det, siger politiinspektør Lau Thygesen.