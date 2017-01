En 24-årig mand er torsdag blevet idømt fem dagbøder á 1000 kroner for racisme ved Københavns Byret. Foto: Free/Per Johansen

24-årig får bøde for racisme på Facebook-profil

En mand er i byretten idømt dagbøder på i alt 5000 kroner efter at have skrevet om at "nakke jøder".

Danmark - 05. januar 2017 kl. 11:03 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand er torsdag ved Københavns Byret idømt fem dagbøder á 1000 kroner for racisme. Manden blev dømt efter den såkaldte racismeparagraf, fordi han 26. oktober 2015 lagde et stødende billede op på sin Facebook-profil. På billedet optrådte han med en håndholdt radio og en kniv om halsen. Billedet var akkompagneret med teksten "Hvem ska med ud og nakke jøder." Den 24-årige mand forklarede, at han ikke kan huske at have skrevet det, hvorfor han nægtede sig skyldig.

Samtidig slog han i retten fast, at han ikke har noget imod jøder, ligesom han heller ikke er troende muslim. - Jeg er ikke jødehader. Jeg er ligeglad med, om man er japaner, eller hvor man er fra. Jeg drikker, ryger hash, tager coke og laver en masse ting, lød det. - Jeg er nok egentlig mere en jødeelsker, tilføjede han. Han fortalte, at han har oplevet, at ukendte personer har logget ind på hans Facebook-profil og skrevet eller uploadet ting mod hans vilje. Det var også tilfældet her, mente han. Han tilføjede dog, at han har givet koden til mange af sine venner. Det har nemlig været belejligt, når han har siddet fængslet, sagde han uden at forklare nærmere. Under efterforskningen forklarede han desuden politiet, at opslaget var skrevet i sjov. Den forklaring kunne han dog ikke huske torsdag. Han erkendte dog, at det var ham på billedet. Han har forklaret, at han først blev opmærksom på opslaget i marts 2016, da politiet kontaktede ham. Herefter pillede han billedet ned fra sin profil. Den 24-årige har valgt at modtage dommen.