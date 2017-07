23-årig slået med bat i skov og truet til at stjæle penge

De er sigtet for afpresning og grov vold, fordi de angiveligt har truet en mand til at stjæle penge for dem på en tankstation i Sorø.

Det oplyser politikommissær Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse.

- Vi fremstiller tre personer i alderen fra 18-21 år med krav om varetægtsfængsling, siger han.

Klokken 00.44 natten til mandag fik politiet en anmeldelse fra en 23-årig mand, der stod på en tankstation ved Vestmotorvejen ved Sorø.

Han var tidligere på aftenen blevet tvunget ind i en bil af tre personer og kørt ud i en skov, hvor han blev slået med et baseballbat, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters Politi i en døgnrapport.

Derefter skulle de tre personer i bilen have kørt den 23-årige til en tankstation, udstyret ham med en kniv og en plastikpose og truet ham til at stjæle penge til dem.

I stedet for at stjæle penge valgte den 23-årige mand at låne en telefon på tankstationen og ringe til politiet.

De tre personer var væk, da politiet ankom til stedet, men hurtig efterforskning førte til, at alle tre personer blev anholdt og sigtet i løbet af natten, fremgår det af døgnrapporten.

- Der er flere personer, der skal afhøres i denne sag, siger Jens Jedig Christiansen.

Alle tre sigtede er fra Slagelse. Den ene er en kvinde på 18 år, mens de to andre er mænd på henholdsvis 19 og 20 år.

Grundlovsforhøret er sat til at begynde klokken 14, og det kommer til at foregå for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, oplyser politikommissæren.