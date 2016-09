Foto: Jens Wollesen

23-årig kvinde tæsket ihjel på Fyn - kæresten er anholdt

Politiet har anholdt en ung mand for drabet på sin kæreste i Svendborg. Han erkender at have slået kvinden.

17. september 2016

En 23-årig kvinde blev fredag aften slået og sparket så voldsomt, at hun lørdag morgen afgik ved døden. Fyns Politi mistænker kvindens jævnaldrende kæreste for at stå bag. Vicepolitiinspektør Henrik Justesen fortæller, at de to i løbet af aftenen havde været oppe at skændes i deres fælles hjem på Søgårdsvej i Svendborg.

Angiveligt var kæresten jaloux, og skænderiet udviklede sig på et tidspunkt voldeligt. - Det er vold med de bare næver og spark, og hvad man i øvrigt har på sin krop, der kan slå, siger vicepolitiinspektøren. Efter overfaldet kontaktede manden omkring klokken 01.30 selv en overbo. Han bad vedkommende om at tilkalde politi og ambulance. - Da vi kommer, står manden ude på gaden og venter. Kvinden er ilde tilredt. Hun bliver kørt til OUH (Odense Universitetshospital, red.), hvor hun afgår ved døden præcis klokken 05 lørdag morgen, siger Henrik Justesen. I løbet af natten har den 23-årige mand været til afhøring hos politiet. Han erkender ifølge politiet de faktiske omstændigheder. Men lørdag formiddag er det uklart, om han også kan erklære sig skyldig i sigtelsen for manddrab. Den sigtede er ifølge Henrik Justesen kendt af politiet i forvejen. Hvorvidt der tidligere har været problemer med mandens adfærd over for kvinder, ønsker han ikke at oplyse. Manden vil lørdag blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør. Kvindens pårørende er underrettet.