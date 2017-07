23-årig fængslet efter knivstik mod bandemedlem

De snakker lidt, og kort efter bliver den 19-årige stukket to gange i låret og en gang i ballen. Han falder ned på jorden, hvorefter en af de tre mænd tramper på hans ansigt, så han får en flænge i baghovedet.

Efter overfaldet skynder de tre personer sig ind i bilen igen og flygter fra stedet.

Sådan beskriver politikommissær Steffen Thaaning Steffensen en episode, der udspillede sig fredag 14. juli omkring klokken 18.

Én person - en 23-årig mand - blev anholdt mandag aften og sigtet for grov vold, mens de to andre, der befandt sig i bilen, stadig er på fri fod.

- Jeg vil gerne opfordre de to andre til at melde sig selv, så vi er fri for at rende rundt og lede efter dem. Vi finder dem alligevel, siger politikommissæren.

Den 23-årige er tirsdag blevet fængslet i fire uger i Københavns Byret.

Ifølge Steffen Thaaning Steffensen er motivet til knivoverfaldet sandsynligvis "noget bandefnidder".

- Den 19-årige er medlem af LTF (banden Loyal to Familia, red.) Og de andre er fra en anden gruppering. Det handler nok om, at man skal tisse nogle territorier af, lyder det.

Det var en af politiets såkaldte tryghedsskabende patruljer, der fandt frem til og anholdt den nu fængslede 23-årige mandag.

Formålet med de tryghedsskabende patruljer er ifølge Steffen Thaaning Steffensen at lægge et massivt pres på banderne, særligt LTF.

- Vi ånder dem i nakken, for at de skal føle, at det er uattraktivt at være medlem af en bande i København, siger han.