2,2 ton slik beslaglagt i østjysk slikbutik

Afgiften på slik er 25,97 kroner per kilo.

Jon Mikkelsen, der er ansvarlig for Skats indsats over for illegal indførsel og handel med slik, fortæller, at butikker, der sælger bland-selv-slik, skal kunne vise dokumentation for, at de har betalt afgifterne.

- I dette tilfælde var der ingen dokumentation for købet. Virksomheden vil derfor blive bedt om at stille sikkerhed for afgifterne.

- Kan virksomheden ikke stille sikkerhed, så beslaglægger vi det, siger Jon Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Slikket blev ved beslaglæggelsen pakket i 187 flyttekasser og kørt til Skats lager. Her afventer en endelig opgørelse over de manglende afgifter.

- Bliver afgiften ikke betalt, så er det ikke sådan, at slikskålene vil blive fyldt hos medarbejderne i Skat. Af hensyn til fødevaresikkerheden vil beslaglagt slik typisk blive destrueret, siger Jon Mikkelsen.