22-årig med Bandidos-tilknytning fængslet for skarpladt revolver

Han blev sammen med en 29-årig mand anholdt i Bandidos' klubhus på Kirkegade og sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, oplyser politikommissær Kaare Laustsen, Københavns Vestegns Politi.

De blev begge fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup fredag formiddag, og her blev den 22-årige varetægtsfængslet i 14 dage, mens den 29-årige blev løsladt.

I grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre, nægtede begge sig skyldige, siger Kaare Laustsen.

Politiet rykkede ud torsdag eftermiddag efter et tip om, at der var set et skydevåben i nærheden af Bandidos-klubhusets adresse på Kirkegade.

- Vi ransagede på flere adresser, og under ransagningen af en bil nær klubhuset fandt vi en revolver med skarpe skud, siger Kaare Laustsen.

Efterfølgende blev de to mænd, der befandt sig i klubhuset, sigtet for at være i besiddelse af det ulovlige våben.

Politiet fortsætter efterforskningen af våbensagen, blandt andet afventer efterforskerne svar på tekniske undersøgelser af revolveren.